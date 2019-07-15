"Страшно за детей и отстреливать жаль": на улице марийского Волжска в поисках пищи разгуливает лиса

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-15T13:39:09+03:00

Жалоба на животное появилась в одном из городских пабликов в интернете Фото: Андрей КОПАЛОВ

Местные жители боятся, что дикое животное больно бешенством так, как не боится людей

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Жительница Волжска (Марий Эл) Юлия Андрюшина в соцсетях пожаловалась на дикую лису, которая по вечерам гуляет по улице Кабанова рядом с домом №7 в поисках пищи.

- В колодце теплотрассы поселилась лиса. Вечером выходит из убежища и ходит по двору в поисках пищи. Людей не боится, а это признак бешенства. Страшно за детей и отстреливать жаль, - пишет Юлия.

В комментариях горожане отметили, что при бешенстве животное умирает в течение 3-4 дней. То есть лиса, которая систематически навещает жителей улицы Кабанова, вполне может быть и здоровой:

"Голод не тетка, захочешь выжить будешь и у людей еду брать"

"Вам самим лечиться надо от паранойи"

"Жить скучно вот и пишут, жители прикармливают ее на протяжении месяцев пяти. Сама лично прикармливаю и буду продолжать. Бешенство в людях, которые сразу вызывают служб по отлову животных, а не в лисенке, который просто хочет кушать и бегает по двору"

ИСТОЧНИК KP.RU