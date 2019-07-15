2019-07-15T13:04:25+03:00
Общество

"Кошки опорожняются на детской площадке": жительница Казани просит убрать со двора «приют для бездомных кошек»

Женщину беспокоит антисанитария
Алина ГАБДУЛИНА
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Что именно женщина подразумевает под «приютом для бездомных кошек» - неизвестноЧто именно женщина подразумевает под «приютом для бездомных кошек» - неизвестноФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Жительница Казани Наргиза С. пожаловалась на «приют для бездомных кошек», который ее соседи устроили во дворе дома №20А по улице Мартына Межлаука. Соответствующую жалобу она опубликовала в «Народном контроле».

- Соседи устроили приют для бездомных кошек на территории двора! Кошки опорожняются на детской площадке (в песочнице где играют дети). Просьба принять меры, во дворе антисанитария! – пишет Наргиза С.

Что именно женщина подразумевает под «приютом для бездомных кошек» - остается только гадать. Фотографий двора она также не прилагает. Заявка находится на уровне автоопределения. Решением проблемы будет заниматься Исполком Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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