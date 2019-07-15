2019-07-15T12:18:29+03:00
Общество

Построили шалаш и сидели там, пока их искали 150 человек: под Казанью нашли пропавших девочек-сестер

Вместе с ними из дома пропали надувные круги, одеяла и продукты
Лика ИСАЕВА
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На поиски девочек отправились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.На поиски девочек отправились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Лаишево вечером 13 июля прибежали родители двух сестер. Шестилетняя и 12-летняя девочки ушли купаться и не вернулись. Чуть позже родители обнаружили, что вместе с дочерьми пропали их обувь, куртки, надувные круги, одеяла и продукты.

На поиски сбежавших сестер отправились 150 человек - сотрудники полиции, МЧС, местные добровольцы и волонтеры поисковой группы "Лиза Алерт". Искали детей все воскресенье, а нашли рано утром в понедельник неподалеку от их собственного дома. Оказалось, что сестры решили построить шалаш в кустах, и там провели все это время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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