2019-07-15T11:35:17+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг обновил функционал сайта

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ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт, который объединяет в себе все направления лизинга. Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий.

Новый сайт позволит клиентам не только выбрать подходящую технику, но и оставить онлайн-заявку для получения индивидуальных условий. В перспективе клиент сможет осуществлять все взаимодействие с лизинговой компанией непосредственно в личном кабинете.

Ключевая цель ВТБ Лизинг – приблизить процесс выдачи техники в лизинг к интернет-банкингу, когда для проведения большинства операций достаточно посетить портал и быстро получить необходимую услугу.

- Запуск нового сайта – не просто дань прогрессу, а шаг в сторону более удобного, простого и быстрого сервиса. Отечественные компании заинтересованы в техническом обновлении, которое обеспечит их дальнейшее развитие. Я считаю, что запуск нового сайта – важный этап нашей работы, результаты которой можно будет оценить уже в ближайшем будущем, - прокомментировал событие генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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