Грозы, ливни, град и сильный ветер: 15 июля в Татарстане на весь день объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-15T11:56:56+03:00

Однако уже 16 июля погода станет лучше и температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов

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В понедельник, 15 июля, с 9.00 до 23.00 в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидаются грозы, дожди, ливни, град, а также сильный ветер порывами до 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, - напоминает пресс-служба МЧС Татарстана.

Во вторник, 16 июля, температура воздуха в Татарстане будет колебаться до +22 до +27 градусов. При этом в республике ожидается переменная облачность, днем без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU