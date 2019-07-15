2019-07-15T11:56:56+03:00
Общество

Грозы, ливни, град и сильный ветер: 15 июля в Татарстане на весь день объявлено штормовое предупреждение

Однако уже 16 июля погода станет лучше и температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусовТемпература воздуха днем составит от +17 до +22 градусовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июля, с 9.00 до 23.00 в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. В республике ожидаются грозы, дожди, ливни, град, а также сильный ветер порывами до 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, - напоминает пресс-служба МЧС Татарстана.

Во вторник, 16 июля, температура воздуха в Татарстане будет колебаться до +22 до +27 градусов. При этом в республике ожидается переменная облачность, днем без осадков.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов будут судить за групповое изнасилование
"Кошки опорожняются на детской площадке": жительница Казани просит убрать со двора «приют для бездомных кошек»
Построили шалаш и сидели там, пока их искали 150 человек: под Казанью нашли пропавших девочек-сестер
ВТБ Лизинг обновил функционал сайта
В Чебоксарах прошло первое награждение медалями «В память о 550-летии города»
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов России
В Казани представители малого бизнеса стали больше платить своим работникам
Минздрав Татарстана: планируется вылет за туристами пострадавшими в ДТП с автобусом в Башкирии
В Татарстане во время застолья один из мужчин зарезал знакомого
В Альметьевске елка стала причиной пожара, где пострадали дети
Пожар в Аракчино стал причиной паники казанцев
В Чувашии нашли двух сестер-подростков, которые ушли из дома два дня назад и пропали
В начале недели без горячей воды в Нижнекамске останутся несколько жилых домов, Центральная больница и здание администрации
В Чувашии потерявшаяся в лесу 88-летняя бабушка провела двое суток без еды и воды