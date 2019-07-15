Казанские врачи спасли пациентку с редкой патологией

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-15T14:14:56+03:00

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В МКДЦ Казани поступила 41-летняя Светлана. Женщина была в тяжелом состоянии с подозрением на острый инфаркт. Но во время комплексной диагностики первоначальный диагноз не подтвердился.

Вместо этого у пациентки была выявлена сложнейшая и редкая патология: расслоение практически всей аорты грудного отдела и аневризма брюшного отдела аорты. Эта аномалия протекает очень непредсказуемо, в большинстве случаев пациенты погибают.

- Молодая женщина с давлением 60 на 40 не могла дышать самостоятельно, - рассказали в больнице. - Ее подключили к аппарату ИВЛ и простимулировали работу сердца препаратами, поскольку оно не справлялось с нагрузкой.

Операцию проводила более восьми часов. В составе бригады были 17 врачей, в числе которых диагносты, кардиохирурги, рентгенхирурги, анестезиологи и перфузиологи. Им удалось изолировать аневризму и провести протезирование аортального клапана, а также коронарное шунтирование.

- Это очень редкое хирургическое вмешательство, как в России, так и за рубежом, которое проводится только в центрах, занимающихся сердечно-сосудистыми заболеваниями. В МКДЦ такое вмешательство проведено впервые, - сообщили в пресс-центре МКДЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU