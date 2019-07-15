2019-07-15T10:42:22+03:00
Экономика

В Казани представители малого бизнеса стали больше платить своим работникам

В мэрии города отметили рост зарплаты на 13,5%
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас в городе свою деятельность осуществляет 80 751 субъект малого и среднего бизнеса.Сейчас в городе свою деятельность осуществляет 80 751 субъект малого и среднего бизнеса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в мэрии Казани, по итогам первого квартала 2019 года уровень зарплаты в малом бизнесе (МСБ) вырос на 13,5%. Средняя зарплата работников в этой сфере составила 26 300 тысячи рублей, а это на 3 100 тысячи больше, нежели в аналогичном периоде 2018-го.

При этом только 605 резидентов 10 промышленных парков и площадок смогли за первый квартал перечислить в бюджет столицы Татарстана налогов на сумму почти в 1,2 миллиардов рублей. Что на 27% больше, чем в 2018 году.

При этом на МСБ приходится чуть ли не пятая часть от всех подобных поступлений в городскую казну. К слову, в Стратегии развития Казани-2030 стоит задача довести этот показатель до 50%.

Отмечается, что сейчас в городе свою деятельность осуществляет 80 751 субъект малого и среднего бизнеса. И большая часть из них – это именно небольшие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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