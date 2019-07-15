2019-07-15T10:51:34+03:00
Общество

Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов России

Награду получил замруководителя Исполкома татарстанского автограда Эльдар Тимергалиев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Набережных ЧелновФото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов России. Соответствующую награду в понедельник, 15 июля, из рук главы Минэкономразвития России Максима Орешкина и руководителя Фонда развития моногородов Ирины Макиевой получил замруководителя Исполкома татарстанского автограда Эльдар Тимергалиев. Вручение состоялось в Тольятти на пленарном заседании форума-совещания по развитию моногородов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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