СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-15T10:51:34+03:00

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Набережные Челны вошли в топ-10 лучших моногородов России. Соответствующую награду в понедельник, 15 июля, из рук главы Минэкономразвития России Максима Орешкина и руководителя Фонда развития моногородов Ирины Макиевой получил замруководителя Исполкома татарстанского автограда Эльдар Тимергалиев. Вручение состоялось в Тольятти на пленарном заседании форума-совещания по развитию моногородов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU