В Татарстане во время застолья один из мужчин зарезал знакомого
Ссора между двумя мужчинами разгорелась в Альметьевске на проспекте Строителей в квартире одного из них во время застолья. Во время возникшей на пустом месте ссоры пьяный 21-летний житель города схватился за нож и ударил оппонента. В результате ранения 24-летний мужчина скончался в больнице.
Злоумышленника задержали его оппонента кухонным ножом. Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали мужчину и передали полицейским.
Выяснилось, подозреваемый уже имеет судимость за кражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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