2019-07-15T10:01:11+03:00
Происшествия

В Татарстане во время застолья один из мужчин зарезал знакомого

Злоумышленника задержали росгвардейцы республики
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленника задержали росгвардейцыЗлоумышленника задержали росгвардейцыФото: Из материалов пресс-службы
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Ссора между двумя мужчинами разгорелась в Альметьевске на проспекте Строителей в квартире одного из них во время застолья. Во время возникшей на пустом месте ссоры пьяный 21-летний житель города схватился за нож и ударил оппонента. В результате ранения 24-летний мужчина скончался в больнице.

Злоумышленника задержали его оппонента кухонным ножом. Сотрудники Росгвардии Татарстана задержали мужчину и передали полицейским.

Выяснилось, подозреваемый уже имеет судимость за кражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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