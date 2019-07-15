Пожар в Аракчино стал причиной паники казанцев

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-15T08:35:55+03:00

Вот такое зрелище наблюдали с противоположного берега Волги Фото: соцсети

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Поздно вечером в воскресенье, 14 июля, жители Казань очень испугались - со стороны Кировского района в небо взметнулось пламя, через некоторое время послышались громкие хлопки, похожие на взрывы. В службу "112" в 21.06 начались звонки, позвонили десятки взволнованных граждан и сообщили о происшествии.

Выяснилось, что в поселке Старое Аракчино на улице Новостройки на неэксплуатируемой базе горят ёмкости из-под мазута. В 40 бочках загорелись остатки мазута в заброшенном здании на общей площади 70 квадратных метров.

С места происшествияФото: соцсети

С огнем удалось справиться в 22.05.

- В результате пожара пострадавших, погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU