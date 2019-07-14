В Чувашии нашли двух сестер-подростков, которые ушли из дома два дня назад и пропали
Поисками подростков все утро занимались волонтеры и неравнодушные местные жители
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В воскресенье, 14 июля, в Канаше нашлись 13-летняя Яна и 12-летняя Анастасия Николаевы. Ранее сообщалось, что девочки вышли из дома в пятницу, 12 июля, и пропали.
Поисками подростков все утро занимались волонтеры и неравнодушные местные жители. Где девочки провели последние два дня, предстоит выяснить их родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU