В Чувашии нашли двух сестер-подростков, которые ушли из дома два дня назад и пропали

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-14T18:12:38+03:00

Поисками подростков все утро занимались волонтеры и неравнодушные местные жители

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В воскресенье, 14 июля, в Канаше нашлись 13-летняя Яна и 12-летняя Анастасия Николаевы. Ранее сообщалось, что девочки вышли из дома в пятницу, 12 июля, и пропали.

Поисками подростков все утро занимались волонтеры и неравнодушные местные жители. Где девочки провели последние два дня, предстоит выяснить их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU