2019-07-14T17:11:19+03:00
Недвижимость

В начале недели без горячей воды в Нижнекамске останутся несколько жилых домов, Центральная больница и здание администрации

Ее подача будет прекращена с 8.00 15 июля до 17.00 16 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Отключение коснется также нескольких учебных учреждений, комплексного музея города и здания ФСБОтключение коснется также нескольких учебных учреждений, комплексного музея города и здания ФСБФото: Марина ПОЛЯКОВА
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В понедельник, 15 июля, в нескольких жилых домах и учреждениях Нижнекамска будет отключена подача теплоносителя для горячего водоснабжения. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба района.

В частности, горячей воды не будет по адресам: улица 50 лет Октября №3, 5, 7, 9; улица Тихая аллея №3, 4, 5, 6, 7, 8; улица Школьный бульвар №3, 3а, 7/2, 9, 11/1. Кроме того, отключение коснется Центральной больницы, школы №3, медресе Ихлас, гостиницы "Кама", комплексного музея, здания администрации и здания ФСБ.

Подача теплоносителя для горячего водоснабжения будет возобновлена лишь в 17.00 во вторник, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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