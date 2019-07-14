В начале недели без горячей воды в Нижнекамске останутся несколько жилых домов, Центральная больница и здание администрации

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-14T17:11:19+03:00

Ее подача будет прекращена с 8.00 15 июля до 17.00 16 июля

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 15 июля, в нескольких жилых домах и учреждениях Нижнекамска будет отключена подача теплоносителя для горячего водоснабжения. Об этом горожан заранее предупреждает пресс-служба района.

В частности, горячей воды не будет по адресам: улица 50 лет Октября №3, 5, 7, 9; улица Тихая аллея №3, 4, 5, 6, 7, 8; улица Школьный бульвар №3, 3а, 7/2, 9, 11/1. Кроме того, отключение коснется Центральной больницы, школы №3, медресе Ихлас, гостиницы "Кама", комплексного музея, здания администрации и здания ФСБ.

Подача теплоносителя для горячего водоснабжения будет возобновлена лишь в 17.00 во вторник, 16 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU