В Чувашии под колесами «Лады» оказались двое мужчин, которые вышли из машины, чтобы сходить в придорожное кафе

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-14T15:06:42+03:00

Водитель легковушки поздно не заметил их в условиях сильного тумана

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В воскресенье, 14 июля, на автодороге М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии автомобилем «Лада» были сбиты двое мужчин 31 и 48 лет. Авария произошла в 2.25.

По предварительным данным, мужчины из Татарстана, припарковались на обочине и вышли из своего автомобиля, чтобы посетить придорожное кафе. Переходя дорогу, они были сбиты «Ладой». Водитель легковушки поздно заметил пешеходов в условиях сильного тумана.

Фото: УГИБДД по Чувашии

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

- За рулем автомобиля также находился житель Татарстана. В прошлом году 33-летний мужчина 7 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU