2019-07-14T16:11:25+03:00
Происшествия

В Чувашии потерявшаяся в лесу 88-летняя бабушка, провела двое суток без еды и воды

Из дома женщина шла, чтобы заготовить березовые веники, но обратно не вернулась
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по ЧувашииФото: МВД по Чувашии
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В пятницу, 12 июля, в лесу Мариинско-Посадского района Чувашии была найдена 88-летняя пенсионерка. Родственники обратились за помощью в поисках бабушки тем же днем.

Как оказалось, пенсионерка, которая проживала одна и самостоятельно справлялась с хозяйством, отправилась в лес еще 10 июля. Мобильный телефон она оставила дома и собиралась скоро вернуться, заготовив березовых веников.

- К поискам пропавшей немедленно подключился личный состав полиции, спасатели и местные жители. Ситуация осложнялась тем, что все эти дни в республике стояла прохладная погода и временами шли дожди, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Пенсионерка была обнаружена через два часа в двух километрах от дороги. Два дня она провела без воды и еды, в следствие чего очень ослабла. Из лесу ее пришлось выносить на носилках. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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