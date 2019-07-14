В Чувашии потерявшаяся в лесу 88-летняя бабушка, провела двое суток без еды и воды
В пятницу, 12 июля, в лесу Мариинско-Посадского района Чувашии была найдена 88-летняя пенсионерка. Родственники обратились за помощью в поисках бабушки тем же днем.
Как оказалось, пенсионерка, которая проживала одна и самостоятельно справлялась с хозяйством, отправилась в лес еще 10 июля. Мобильный телефон она оставила дома и собиралась скоро вернуться, заготовив березовых веников.
- К поискам пропавшей немедленно подключился личный состав полиции, спасатели и местные жители. Ситуация осложнялась тем, что все эти дни в республике стояла прохладная погода и временами шли дожди, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Пенсионерка была обнаружена через два часа в двух километрах от дороги. Два дня она провела без воды и еды, в следствие чего очень ослабла. Из лесу ее пришлось выносить на носилках. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU