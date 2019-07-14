В одном из сел Татарстана утонул 6-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-14T12:02:04+03:00

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В субботу, 13 июля, в Азнакаевском райое Татарстана утонул 6-летний мальчик. Несчастный случай произошел на водоеме села Ильбяково.

Известно, что трое детей купались без присмотра взрослых. В какой-то момент один из них начал тонуть. Двое других бросились за помощью, но, когда они нашли рыбачившего на берегу мужчину, было уже поздно.

В МЧС сообщение об утонувшем ребенке поступило в 14.36. В 17.22 спасатели извлекли тело мальчика, который находился в пяти метрах от берега на глубине двух метров. Тело было передано сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Отметим, что на берегу водоема установлен аншлаг «Купание запрещено», который дети проигнорировали.

Фото: ГУ МЧС по Татарстану

ИСТОЧНИК KP.RU