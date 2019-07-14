2019-07-14T14:19:21+03:00
Происшествия

В Чувашии при столкновении двух автомобилей пострадало пять человек

Авария произошла на 6 километре автодороги"Ядрин - Николаевское - Новые Атаи"
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по ЧувашииФото: пресс-служба УГИБДД по Чувашии
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 июля, на 6 километре автодороги "Ядрин - Николаевское - Новые Атаи" произошла авария, в которой пострадало 5 человек. Приблизительно в 15.22 на перекрестке столкнулись "Лада Крузер" и "Лада Гранта".

По предварительной версии, виновником ДТП стала 55-летний водитель внедорожника. При выезде со второстепенной дороги он проигнорировал легковушку, двигавшуюся по главной.

В результате столкновения 5 человек получили различные телесные повреждения. Один из них - пассажир "Гранты" - был доставлен в реанимацию районной больницы. Остальные же были отпущены домой.

- Что касается предполагаемого виновника аварии, по нашим данным, в 2019 году он 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале недели без горячей воды в Нижнекамске останутся несколько жилых домов, Центральная больница и здание администрации
В Чувашии потерявшаяся в лесу 88-летняя бабушка, провела двое суток без еды и воды
В Чувашии под колесами «Лады» оказались двое мужчин, которые вышли из машины, чтобы сходить в придорожное кафе
В Чувашии начались поиски двух пропавших сестер-подростков
В одном из сел Татарстана утонул 6-летний мальчик
«Не грози казанским дорожникам»: в Казани вокруг припаркованного автомобиля сняли асфальт
Водитель и пассажир погибли на месте ДТП: в Татарстане автомобиль вылетел в котлован
«Рубин» подписал контракт со шведским защитником
Отец Алины Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»
В Татарстане в результате аварии погибла женщина
14 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Определились соперники УНИКСа в новом сезоне Кубка Европы
«Росатом» стал владельцем 50% доли завода капитана «Ак Барса» Зарипова
В Марий Эл назначили нового руководителя Росгвардии
В УНИКС перешел американец и чемпион Евролиги
В Казани загорелся магазин одежды
15 июля «Ак Барс проведет открытую тренировку для болельщиков
"Я в шоке от нынешних людей": в Татарстане за потерянную сумку потребовали выкуп в 7 тысяч рублей
Рейды продолжаются: группа «Единой России» по контролю нацпроектов проинспектировала объекты в Набережных Челнах
В Казани устроят забеги щенков и собак-ветеранов
Дождь, гроза и туман: Выходные в Татарстане будут ненастными