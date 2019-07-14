В Чувашии при столкновении двух автомобилей пострадало пять человек

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-14T14:19:21+03:00

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В пятницу, 12 июля, на 6 километре автодороги "Ядрин - Николаевское - Новые Атаи" произошла авария, в которой пострадало 5 человек. Приблизительно в 15.22 на перекрестке столкнулись "Лада Крузер" и "Лада Гранта".

По предварительной версии, виновником ДТП стала 55-летний водитель внедорожника. При выезде со второстепенной дороги он проигнорировал легковушку, двигавшуюся по главной.

В результате столкновения 5 человек получили различные телесные повреждения. Один из них - пассажир "Гранты" - был доставлен в реанимацию районной больницы. Остальные же были отпущены домой.

- Что касается предполагаемого виновника аварии, по нашим данным, в 2019 году он 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU