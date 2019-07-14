Водитель и пассажир погибли на месте ДТП: в Татарстане автомобиль вылетел в котлован

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-14T10:02:48+03:00

Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности

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Ночью в воскресенье, 14 июля, на 113 километре автодороги Чистополь – Аксубаево - Нурлат произошла авария с участием автомобиля Lada Priora. Водитель легковушки совершил наезд на дорожный знак, а после вылетел с проезжей части в котлован, где производилось строительство водопропускной трубы.

На месте ДТП скончался как сам 30-летний водитель, так и его 29-летняя пассажирка. Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобиль двигался со стороны села Егоркино в направлении Нурлата. По предварительным данным, его водитель не выбрал безопасный скоростной режим и не заметил временные дорожные знаки проведения дорожных работ на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU