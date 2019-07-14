2019-07-14T10:02:48+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир погибли на месте ДТП: в Татарстане автомобиль вылетел в котлован

Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Авария произошла на 113 километре автодороги Чистополь – Аксубаево - НурлатАвария произошла на 113 километре автодороги Чистополь – Аксубаево - НурлатФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Ночью в воскресенье, 14 июля, на 113 километре автодороги ЧистопольАксубаево - Нурлат произошла авария с участием автомобиля Lada Priora. Водитель легковушки совершил наезд на дорожный знак, а после вылетел с проезжей части в котлован, где производилось строительство водопропускной трубы.

На месте ДТП скончался как сам 30-летний водитель, так и его 29-летняя пассажирка. Оба погибших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автомобиль двигался со стороны села Егоркино в направлении Нурлата. По предварительным данным, его водитель не выбрал безопасный скоростной режим и не заметил временные дорожные знаки проведения дорожных работ на данном участке дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В начале недели без горячей воды в Нижнекамске останутся несколько жилых домов, Центральная больница и здание администрации
В Чувашии потерявшаяся в лесу 88-летняя бабушка, провела двое суток без еды и воды
В Чувашии под колесами «Лады» оказались двое мужчин, которые вышли из машины, чтобы сходить в придорожное кафе
В Чувашии при столкновении двух автомобилей пострадало пять человек
В Чувашии начались поиски двух пропавших сестер-подростков
В одном из сел Татарстана утонул 6-летний мальчик
«Не грози казанским дорожникам»: в Казани вокруг припаркованного автомобиля сняли асфальт
«Рубин» подписал контракт со шведским защитником
Отец Алины Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»
В Татарстане в результате аварии погибла женщина
14 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Определились соперники УНИКСа в новом сезоне Кубка Европы
«Росатом» стал владельцем 50% доли завода капитана «Ак Барса» Зарипова
В Марий Эл назначили нового руководителя Росгвардии
В УНИКС перешел американец и чемпион Евролиги
В Казани загорелся магазин одежды
15 июля «Ак Барс проведет открытую тренировку для болельщиков
"Я в шоке от нынешних людей": в Татарстане за потерянную сумку потребовали выкуп в 7 тысяч рублей
Рейды продолжаются: группа «Единой России» по контролю нацпроектов проинспектировала объекты в Набережных Челнах
В Казани устроят забеги щенков и собак-ветеранов
Дождь, гроза и туман: Выходные в Татарстане будут ненастными