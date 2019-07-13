«Рубин» подписал контракт со шведским защитником

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-13T19:57:22+03:00

Контракт Карла Старфельта с казанцами рассчитан на 4 года

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«Рубин» объявил о подписании контракта со шведским защитником из «Гётеборга» Карлом Старфельтом на четыре года.

За казанцев футболист будет выступать под четвертым номером.

«Я отлично себя чувствую, мне приятно находиться здесь. Меня тепло встретили работники клуба. Здесь чувствуется отличная рабочая атмосфера, так что я рад оказаться в «Рубине», – сказал он клубной пресс-службе в приветственном интервью.

Также шведский футболист пообещал выучить русский язык. «Это очень важно. Для начала футбольные фразы. Это поможет в работе. Буду искать учителя, и буду общаться с ребятами на русском», – заявил Старфельт.

За «Гётеборг» 24-летний центральный защитник провел в этом сезоне 13 матчей и забил 1 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU