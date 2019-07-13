14 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Также возможен град
В большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, местами сильные.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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14 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению гидрометцентра республики, будет переменная облачность, в большинстве районов дожди, местами сильные.
Также, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах Татарстана ожидается гроза, локально град. Ветер возможен северный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15-20 метров в секунду.
Минимальные температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов выше нуля. Максимальная температура днем ожидается от 20 до 25 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU