14 июля в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-13T15:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

14 июля в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. По сообщению гидрометцентра республики, будет переменная облачность, в большинстве районов дожди, местами сильные.

Также, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах Татарстана ожидается гроза, локально град. Ветер возможен северный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15-20 метров в секунду.

Минимальные температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов выше нуля. Максимальная температура днем ожидается от 20 до 25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU