2019-07-13T16:43:29+03:00
Происшествия

В Татарстане в результате аварии погибла женщина

ДТП произошло в Альметьевске
Наиля ГАЛИМОВА
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Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение, где она скончалась от полученных травм.Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение, где она скончалась от полученных травм.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ночью 13 июля в Альметьевске на улице Бигаш произошла авария. 29-летний водитель автомобиля «Шевроле», следуя со стороны проспекта Зарипова в направлении автодороги Набережные ЧелныЗаинск - Альметьевск, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения и наехал на пешехода.

В результате ДТП 44-летняя женщину с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение, где она скончалась от полученных травм.

– Установлено, что погибшая в нарушении ПДД двигалась по краю проезжей части в попутном направлении движения без светоотражающих элементов, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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