В Татарстане в результате аварии погибла женщина
ДТП произошло в Альметьевске
Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение, где она скончалась от полученных травм.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ночью 13 июля в Альметьевске на улице Бигаш произошла авария. 29-летний водитель автомобиля «Шевроле», следуя со стороны проспекта Зарипова в направлении автодороги Набережные Челны – Заинск - Альметьевск, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения и наехал на пешехода.
В результате ДТП 44-летняя женщину с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение, где она скончалась от полученных травм.
– Установлено, что погибшая в нарушении ПДД двигалась по краю проезжей части в попутном направлении движения без светоотражающих элементов, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU