Отец Алины Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-13T17:29:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ак Барс» объявил о переходе в систему казанского клуба тренера Ильназа Загитова.

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой будет работать с молодежной командой казанцев «Ирбис», выступающей в МХЛ.

Помощниками главного тренера стали Айрат Кадейкин, Артём Анисимов и тренер вратарей Алмаз Якупов.

«В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф. По игре самое главное – дисциплина: и игровая, и в быту. С этого всё начинается, ребята должны будут всё это соблюдать. Также важны полная самоотдача и выполнение требований тренерского штаба. Будем думать, какую схему мы выберем, подберём ту, которая нам удобна», – отметил Загитов в своем первом интервью клубной пресс-службе на новом посту.

Ранее уроженец Татарстана работал в ижевской «Ижстали».

ИСТОЧНИК KP.RU