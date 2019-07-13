Отец Алины Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»
«Ак Барс» объявил о переходе в систему казанского клуба тренера Ильназа Загитова.
Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой будет работать с молодежной командой казанцев «Ирбис», выступающей в МХЛ.
Помощниками главного тренера стали Айрат Кадейкин, Артём Анисимов и тренер вратарей Алмаз Якупов.
«В этом сезоне первоочередная задача – попадание команды в плей-офф. По игре самое главное – дисциплина: и игровая, и в быту. С этого всё начинается, ребята должны будут всё это соблюдать. Также важны полная самоотдача и выполнение требований тренерского штаба. Будем думать, какую схему мы выберем, подберём ту, которая нам удобна», – отметил Загитов в своем первом интервью клубной пресс-службе на новом посту.
Ранее уроженец Татарстана работал в ижевской «Ижстали».
ИСТОЧНИК KP.RU
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