2019-07-13T14:12:25+03:00
Спорт

Определились соперники УНИКСа в новом сезоне Кубка Европы

Казанцы съездят в Турцию, Словению, Испанию, Италию и Францию
Наиля ГАЛИМОВА
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Четвертьфинальные серии будут сыграны с 17 по 25 марта.Четвертьфинальные серии будут сыграны с 17 по 25 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Барселоне прошла жеребьевка участников Кубка Европы сезона 2019/20.

УНИКС путем жребия оказался в группе C. Соперниками команды Димитриса Прифтиса стали пять оппонентов: «Дарушафака» (Стамбул, Турция), «Цедевита» (Любляна, Словения), «Ховентуд» (Бадалона, Испания), «Брешиа» (Брешиа, Италия) и «Нантер» (Нантер, Франция).

На групповом этапе команда сыграет дома и на выезде с каждым соперником по группе. Эта стадия еврокубка пройдет со 2 октября по 18 декабря. Лучшие четыре команды из каждой группы (всего их четыре) выйдут в топ-16 Кубка Европы. В нем команды разобьются на четыре группы и сыграют по шесть матчей.

Четвертьфинальные серии будут сыграны с 17 по 25 марта, полуфинальные – с 31 марта по 8 апреля, финальная – с 21 по 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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