В УНИКС перешел американец и чемпион Евролиги
Центровой Алекс Тайес заключил годичный контракт с казанцами
Фото: пресс-служба БК УНИКС.
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В УНИКС перешел американский центровой Алекс Тайеси. Контракт подписан баскетболистом и клубом по системе 1+1, о чем сообщает пресс-служба казанской команды.
Прошлый сезон американец провел в «Маккаби» из Тель-Авива, с которым стал чемпионом Израиля. В составе израильтян он также становился победителем Евролиги-2014. В январе этого года Алекс получил награду самого ценного игрока месяца в Евролиги.
В Европе 31-летний Тайес также выступал за турецкие «Анадолу Эфес» и «Галатасарай», итальянский «Канту» и еще один израильский клуб – «Маккаби» из Ашдода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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