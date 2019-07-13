2019-07-13T12:19:52+03:00
Спорт

В УНИКС перешел американец и чемпион Евролиги

Центровой Алекс Тайес заключил годичный контракт с казанцами
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба БК УНИКС.Фото: пресс-служба БК УНИКС.
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В УНИКС перешел американский центровой Алекс Тайеси. Контракт подписан баскетболистом и клубом по системе 1+1, о чем сообщает пресс-служба казанской команды.

Прошлый сезон американец провел в «Маккаби» из Тель-Авива, с которым стал чемпионом Израиля. В составе израильтян он также становился победителем Евролиги-2014. В январе этого года Алекс получил награду самого ценного игрока месяца в Евролиги.

В Европе 31-летний Тайес также выступал за турецкие «Анадолу Эфес» и «Галатасарай», итальянский «Канту» и еще один израильский клуб – «Маккаби» из Ашдода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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