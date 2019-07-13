15 июля «Ак Барс проведет открытую тренировку для болельщиков

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-13T09:45:39+03:00

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15 июля казанский «Ак Барс» проведет в парке Горького открытую тренировку. 20-минутная разминка начнется в 10:10, после чего команда переместиться на клубную базу, сообщили в пресс-службе «Барсов».

Там на глазах у представителей СМИ на льду пройдёт полноценная тренировка и двусторонняя игра, после чего журналисты пообщаются с тренерским штабом и игроками «Ак Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU