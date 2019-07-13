15 июля «Ак Барс проведет открытую тренировку для болельщиков
Она пройдет в парке Горького
20-минутная разминка начнется в 10:10.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
15 июля казанский «Ак Барс» проведет в парке Горького открытую тренировку. 20-минутная разминка начнется в 10:10, после чего команда переместиться на клубную базу, сообщили в пресс-службе «Барсов».
Там на глазах у представителей СМИ на льду пройдёт полноценная тренировка и двусторонняя игра, после чего журналисты пообщаются с тренерским штабом и игроками «Ак Барса».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»