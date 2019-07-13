В Казани загорелся магазин одежды

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-13T10:35:10+03:00

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В Казани накануне вечером произошел пожар в Приволжском районе. На первом отаже девятиэтажного дома по адресу Карбышева, 13 загорелся магазин одежды и обуви. До прибытия пожарных из помещения эвакуировались 5 посетителей и 5 человек персонала.

– Площадь пожара составила 30 квадратных метров, огонь распространялся по потолочным перекрытиям. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU