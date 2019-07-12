2019-07-12T19:56:45+03:00
Общество

"Я в шоке от нынешних людей": в Татарстане за потерянную сумку потребовали выкуп в 7 тысяч рублей

По мнению жителей республики, деньги просили мошенники
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока сумку не нашли.Пока сумку не нашли.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В не самую приятную ситуацию попала девушка из Набережных Челнов. По ее словам, она потеряла барсетку с документами. Найти ее самостоятельно не удалось, а тут позвонил неизвестный и сказал, что сумка у него и он готов ее вернуть, но в обмен на вознаграждение. За находку он потребовал 7 тысяч рублей.

- Недавно была утеряна барсетка с документами, человек который нашёл просит деньги 7 тысяч рублей, как быть если столько денег нету, если мы денег не отдадим он документы не вернёт, - написала девушка в соцсетях.

Жители Набережных Челнов начали строить догадки, почему нашедший сумку потребовал такие большие деньги. По мнению большинства татарстанцев сказали, что находили сумки и возвращали бесплатно или же за символическое вознаграждение рублей так в 500.

Большинство "комментаторов" в соцсетях предположили, что девушке звонили мошенники и на самм деле никакой сумки у звонившего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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