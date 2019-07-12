Рейды продолжаются: группа «Единой России» по контролю нацпроектов проинспектировала объекты в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-12T19:23:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июля, Рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов в Татарстане отправилась с инспекцией в Набережные Челны. Эксперты группы под руководством заместителя председателя Госсовета РТ, члена фракции «Единой России» Татьяны Ларионовой осмотрели ход строительства детсадов в рамках проекта «Демография» и дорожного ремонта, который ведется по проекту «Безопасные и качественные автодороги».

Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов создана в феврале решением фракции «Единой России» в Госсовете РТ. Партия настаивает на том, чтобы жители районов, где идет строительство и модернизация объектов национальных проектов (детсадов, школ, ДК, спортплощадок, дорог, ФАПов, очистных сооружений), имели возможность лично знакомиться с ходом работ. Для этого рабочая группа на регулярной основе проводит общественные слушания, а также организует рейды с участием журналистов и общественников по строительным площадкам всех районов.

В пятницу, 12 июля, участники группы контроля отправились с инспекцией в Набережные Челны, где по нацпроекту «Демография» идет строительство шести детских садов с ясельными группами.

– Всего по республике в 2019 году будут введены в строй 29 детсадов на 6 тысяч воспитанников. Половина создаваемых мест – это ясельные группы, – сообщила Татьяна Ларионова. – Шесть из этих детских садов строятся в Набережных Челнах. Отмечу, что строители идут с серьезным опережением графика: по первоначальному плану эти садики должны были сдаваться только в ноябре-декабре текущего года. Но строители изначально взяли на себя обязательство построить объекты к началу учебного года, когда детям комфортнее всего идти в детсад. Уже сейчас видно, что свое слово челнинские строители держат: степень готовности у всех объектов очень высокая, работы идут в две смены.

Группа контроля в каждом рейде обращает особое внимание еще на один аспект: насколько сами местные жители осведомлены о стройках нацпроектов в своем районе. Выяснилось, что и с этим у челнинцев порядок: родители не только имеют доступ на стройплощадку, но также помогают руководству будущих детсадов в выборе мебели и оборудования, которым предстоит пользоваться малышам.

Помимо детских садов группа контроля осмотрела ход дорожных работ в Набережночелнинской агломерации. Единороссы убедились, что график строительства этого года исполнен на 80%, а дорожники с ответственностью относятся даже к деталям: на новых челнинских автодорогах предусмотрены пандусы для колясочников, а переходы оборудованы всем необходимым, чтобы обезопасить пешеходов.

В рамках нацпроекта «Демография» на строительство новых детских садов в Татарстане выделено 4,2 млрд. рублей. Это позволит республике достичь 100%-ной обеспеченности ясельными группами к 2024 году и поднять уровень занятости женщин до 78,9%: молодые мамы получат возможности выбирать, остаться ли в декретном отпуске или вернуться к работе.

На реализацию проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Татарстане направлено 13 млрд. рублей. Это позволит увеличить долю сельских дорог с твердым покрытием до 50%, а дорог городских агломераций – до 85%. Еще одна цель проекта – обезопасить мест наибольшей концентрации ДТП: сейчас таких участков в республике насчитывается 84. Ближайшая цель – сократить этот показатель до 50.

ИСТОЧНИК KP.RU