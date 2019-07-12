2019-07-12T18:47:19+03:00
Общество

Дождь, гроза и туман: Выходные в Татарстане будут ненастными

Температура воздуха днем не превысит 25 градусов тепла
Владимир КРУПСКИЙ
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Дождь прогнозируют и в субботу, и в воскресенье.Дождь прогнозируют и в субботу, и в воскресенье.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Характер погоды на выходных не порадует татарстанцев. Так, 13 июля в Казани ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный. Ночью и утром дождь, местами туман. Минимальные температуры воздуха ночью составят 13-15 градусов тепла, днем – 22-24 градуса выше нуля.

В целом по республике также прогнозируется переменная облачность. Ночью и утром дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, туман. Ветер северный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят 11-16 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +20-25 градусов.

14 июля в республике в большинстве районов пройдет дождь, ночью местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от 11 до 16 градусов выше нуля, днем – до 21-26 тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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