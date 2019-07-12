Юрий Камалтынов отчитался о работе фракции «Единой России» в Госсовете РТ

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-12T16:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июля, в Госсовете РТ прошла пресс-конференция руководителя фракции «Единой России» Юрия Камалтынова, посвященная итогам пятилетней работы единороссов в республиканском парламенте. Лидер парламентского большинства сообщил, что вопреки объективным трудностям, удалось исполнить все задуманное.

В своем отчете Юрий Камалтынов подробно остановился на основных направлениях работы депутатов:

– В 2014 году «Единая Россия» получила 82 из 100 мандатов в парламенте Татарстана – абсолютное большинство. Таким образом, фактически, все решения, принятые Госсоветом РТ так или иначе прорабатывались именно фракцией единороссов. Так, что касается законотворческой работы, речь идет о 561 республиканском законе, которые были приняты на протяжении пяти лет. Из них 130 законов носят базовый характер. Помимо этого, фракция активно использовала право законодательной инициативы: депутаты разработали 30 законопроектов, которые были направлены на рассмотрение в Госдуму РФ.

Юрий Камалтынов сообщил о новациях в работе парламента, которые были внедрены в уходящем созыве:

– По инициативе фракции заработала система регулярных отчетов о проделанной работе. О своей деятельности рассказывали председатели комитетов, руководители партийных проектов, депутаты федерального уровня, представители правительства. При этом, отмечу, это были не дежурные доклады, а довольно жесткие обсуждения текущих проблем, таких как аварийное жилье, мусорная реформа, проекты обустройства общественных пространств.

Также фракция создала Республиканский координационный совет – объединение депутатов трех уровней: федерального, республиканского и муниципального. Это позволило действовать сообща и быстро проводить в жизнь важные для республики решения. В рамках РКС также заработали «депутатские курсы» для муниципальных парламентариев: народные избранники из районов и сел Татарстана получили возможность пройти обучение, лекторами курсов выступали как старшие коллеги, так и члены правительства республики.

В ходе пресс-конференции Юрий Камалтынов ответил на ряд острых вопросов от журналистов – в том числе о депутатской дисциплине и посещаемости.

– Да, у нас были единичные нарушения. Были депутаты, с которыми приходилось беседовать по вопросам их работы в комитетах. Но все эти ситуации нашли решение. Так что кворум пленарных заседаний и комитетов никогда не был ниже 80%. В плане дисциплины, в вопросах исполнения плана мы сработали на результат: и вы его видите и в количестве принятых законов, и в параметрах бюджета республики, и в результатах реализованных республиканских программ.

ИСТОЧНИК KP.RU