СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-12T17:32:55+03:00

Его проведут для пациентов с болезнью Бехтерева

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13 июля 2019 года в Казани состоится мастер-класс по лечебной физкультуре для пациентов с анкилозирующим спондилитом, более известным как болезнь Бехтерева.

В рамках мастер-класса эксперты обсудят насущные вопросы, возникающие каждый день в жизни пациента и системе здравоохранения. Данная инициатива организована Обществом взаимопомощи при болезни Бехтерева при поддержке Фонда президентских грантов и НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой.

Основная цель мастер-классов по специальному курсу ЛФК для пациентов с ревматологическими заболеваниями – подготовить к работе с пациентами тренеров, специалистов по медицинской реабилитации и тем самым расширить возможности физической активности для «бехтеревцев» в фитнес-центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU