2019-07-12T16:22:31+03:00
Общество

Казанцев зовут на благотворительную акцию по сбору мукулатуры

Мероприятие пройдет на Кремлевской набережной
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: портал «Открытые НКО»Фото: портал «Открытые НКО»
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13 июля на Кремлёвской Набережной Казани в рамках фестиваля «Био» будет проходить благотворительный сбор макулатуры. Проект «Море бумаги» стартует в полдень и продлится до 19-00.

- Все вместе мы будем создавать арт-инсталляцию и окружать кораблик, созданный из продуктов вторичной переработки бумаги стопками белых листов, картона, старых газет и журналов. Выручка от переработки будет направлена на реализацию медицинской программы фонда «Линия жизни». Поэтому участие в проекте — это не только освобождение ваших шкафов от макулатуры, но и возможность сделать доброе дело и спасти детские жизни, — рассказали организаторы благотворительного проекта «Море бумаги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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