Два трамвая в Ульяновске временно изменят свой маршрут

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-12T17:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ульяновске с 13 по 15 июля изменится движение трамвайных маршрутов № 4 и 22. Это связано с проведением работ по замене рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Розы Люксембург-Тимирязева.

По информации МУП «Ульяновскэлектротранс», с 8:00 13 июля до 6:00 15 июля движение трамваев будет закрыто на участке улицы Радищева – от остановки «Северный Венец» до Розы Люксембург.

Конечной остановкой для трамваев 22-го маршрута станет «Северный Венец». Трамваи по маршруту №4 будут курсировать по улицам Марата и Верхнеполевая.

ИСТОЧНИК KP.RU