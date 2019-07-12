Два трамвая в Ульяновске временно изменят свой маршрут
Это связано с ремонтными работами
Изменится движение трамваев №4 и 22.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Ульяновске с 13 по 15 июля изменится движение трамвайных маршрутов № 4 и 22. Это связано с проведением работ по замене рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Розы Люксембург-Тимирязева.
По информации МУП «Ульяновскэлектротранс», с 8:00 13 июля до 6:00 15 июля движение трамваев будет закрыто на участке улицы Радищева – от остановки «Северный Венец» до Розы Люксембург.
Конечной остановкой для трамваев 22-го маршрута станет «Северный Венец». Трамваи по маршруту №4 будут курсировать по улицам Марата и Верхнеполевая.
ИСТОЧНИК KP.RU