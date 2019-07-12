2019-07-12T15:28:31+03:00
Экономика

Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»

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ВТБ продлевает сезонный промо-вклад «Время роста». Предложение доступно до 31 июля 2019 года включительно в любом розничном отделении как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков. С момента запуска, за полгода, его открыли более 500 тысяч человек.

Максимальная доходность по промо-вкладу достигает 8,25% годовых с учетом капитализации процентов, при активном использовании «Мультикарты» с подключенной опцией «Сбережения». Также есть возможность самостоятельно открыть «Время роста онлайн» в мобильном и интернет-банке. В этом случае максимальная ставка составит 8,4% годовых с учетом капитализации.

Вклад можно открыть в рублях на срок 180, 380 и 1080 дней. Минимальная сумма составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору клиента. Пополнение и снятие не предусмотрены. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

«Сезонный промо-вклад «Время роста» был предложен нашим клиентам в феврале этого года. С того момента мы уже второй раз принимаем решение о его продлении, так как наблюдаем повышенный интерес как у новых, так и у действующих вкладчиков. В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на активное продвижение цифровых продуктов, поэтому промо-вклад «Время роста онлайн» предложен на особых условиях – открыв его в дистанционных каналах, можно получить повышенный доход», - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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