В Татарстане от удара током погиб электромонтер
Тело 45-летнего электромонтера было обнаружено утром 11 июля у нефтяной скважины неподалеку от деревни Сетяково Менделеевского района республики. Приехавшие на место эксперты предположили, что он погиб в результате поражения электротоком.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Как уже успели установить следователи, монтер ночью получил задание отремонтировать электродвигатель скважины. Прибыв на место, он не убедился, что питание скважины отключено, и открыл крышку двигателя для замены проводов. В этот момент он задел оголенный провод и скончался на месте в результате удара током.
ИСТОЧНИК KP.RU
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