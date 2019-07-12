В Набережных Челнах ранее судимый пьяный мужчина угрожал ножом медикам "скорой"

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-12T15:14:24+03:00

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В полицию Набережных Челнов в четверг, 11 июля, позвонила женщина - фельдшер "скорой помощи" и рассказала, что их бригада приехала на вызов в один из домов в поселке ГЭС. Когда они были на месте, то к медикам подошел неизвестный пьяный молодой человек. Он стал вести себя очень агрессивно и размахивал ножом. Вдруг он замахнулся на фельдшера, но потом ушел наверх.

- На место прибыли сотрудники полиции и задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU