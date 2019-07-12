В Йошкар-Оле кассиры приняли к оплате фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-12T14:41:33+03:00

В акции приняли участие полицейские и члены общественного совета при МВД по Марий Эл

В одном из магазинов купюра была даже проверена на детекторе, но признаки подделки выявлены не были

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В Йошкар-Оле прошла профилактическая акция «Осторожно, фальшивые купюры!». В ней приняли участие полицейские и члены общественного совета при МВД по Марий Эл. Они провели работу, направленную на предотвращение сбыта поддельных денег. Акция прошла в крупных сетевых продуктовых магазинах и кафе.

Во всех точках кассиры спокойно приняли фальшивые деньги к оплате. Кроме того, в одном из магазинов продавец даже проверил купюру в детекторе, но также не заметил никаких признаков подделки.

- По результатам проведенных мероприятий полицейские и общественники провели профилактический инструктажы с продавцами и администрацией магазинов, рассказали, как можно отличить подделку от настоящей банкноты, - сообщает пресс-служба МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU