В Татарстане отремонтировали обходную дорогу вокруг Мамадыша

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-12T14:13:29+03:00

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В Мамадышском районе Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали участок дороги «Обход города Мамадыш» протяженностью 1,25 километров.

Дорога запроектирована по нормативам 3 технической категории шириной составляет 8 м с 2 полосами движения. В ходе ремонта на общей площади 10 тысяч квадратных метров выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси ЩМА-10. Также оборудованы 2 съезда, укреплены обочины по 2 метра с каждой стороны, установлены 38 сигнальных столбиков и нанесена дорожная разметка.

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане будут отремонтированы 77 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 километра. На данный момент ремонт в полном объеме выполнен на 41 объекте. Полное завершение работ на всех объектах планируется к 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU