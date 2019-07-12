2019-07-12T14:57:40+03:00
Общество

Татарстанские приставы списали с жительницы Ангарска долг ее однофамилицы

На защиту жительницы Иркутской области встали сотрудники прокуратуры
Лика ИСАЕВА
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Приставы списали деньги со счета однофамилицы должникаПриставы списали деньги со счета однофамилицы должникаФото: Из материалов пресс-службы
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Со счета жительницы Ангарска Иркутской области в один миг пропали 130 тысяч рублей. Оказалось, что их списали судебные приставы Татарстана. В ходе разбирательства выяснилось, что сибирячка стал должником ошибочно из-за своего полной тезки из Казани.

- В результате произошла ошибочная идентификация должника - после запроса приставом сведений об имущественном положении в регистрирующих органах и банках был наложен арест на счет «двойника», с которого и списали денежные средства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя УФССП республики представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Со счета сибирячки сняли арест и вернули денежные средства.

Напомним, в настоящее время для идентификации должника используются только два признака: фамилия, имя, отчество и дата рождения. С 1 октября 2019 года вступают в законную силу изменения в ст. 13 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми в исполнительных листах в отношении граждан должны быть указаны страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, что позволит избежать ошибочной идентификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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