Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-12T13:33:08+03:00

рамках своего рабочего визита в глава республики также побывает на заседании Первого международного нефтегазового молодежного форума

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В пятницу, 12 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл ежегодный форум нефтяной промышленности в Альметьевске. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей соцстранице. В самиите также приняли участие замминистра энергетики России Павел Сорокин, руководитель Росприродназора Светлана Радионова и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В ходе мероприятия Минниханов заявил, что нефтяные компании региона сохраняют конкурентоспособность и повышают свою эффективность благодаря поиску инноваций и постоянной работе по их внедрению. После он отметил, что сегодня перед отечественной нефтегазовой отраслью стоят серьёзные вызовы, связанные с рациональным недропользованием, эффективной разработкой трудноизвлекаемых запасов, цифровизацией и трансформацией рынка источников энергии.

- Уверен, данное мероприятие будет способствовать раскрытию профессионального потенциала молодежи и формированию основ перспективного сотрудничества, - передает слова Минниханова пресс-служба президента.

Известно, что в рамках своего рабочего визита в Альметьевск глава республики побывает на заседании Первого международного нефтегазового молодежного форума.

ИСТОЧНИК KP.RU