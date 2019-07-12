В Чувашии водитель министра труда проехался по встречке и потерял работу

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-12T13:49:43+03:00

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В Чебоксарах на улице Николаева один из автолюбителей запечатлел, как мимо него по встречке проносится иномарка "Тойота Камри" и проезжает "зебру" перед женщиной с коляской. Госномера иномарки выдали в ней автомобиль из гаража аппарата главы Чувашии. Пользователи соцсетей отметили, что водитель чиновника совершил обгон по встречке на "зебре", что категорически запрещается ПДД.

"Тойота" закреплена за министром труда республики, и водитель отпираться не стал. В объяснении сообщил, что он обнаружил перегоревшую лампочку ближнего света и торопился заменить ее, поскольку необходимо было быстро вернуться на работу. Самого министра в салоне не было.

Сотрудники гаража аппарата кабмина Чувашии провели служебную проверку и по ее результатам приняли решение уволить водителя за неоднократные нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU