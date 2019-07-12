В Ульяновске пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-12T13:22:02+03:00

Ее ищут уже третий день

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В Ульяновске разыскивают 17-летнюю Ксению Фоменко. Девушка пропала еще 10 июля. Последний раз ее видели в Железнодорожном районе города. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы девушки: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые длинные, глаза серо-зелёные. Была одета: куртка кожаная, джинсы тёмно-бордовые, кроссовки светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ксении просят сообщит в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU