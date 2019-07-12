В Чувашии камера фотовидеофиксации стала уликой в деле о самоуправстве
Факты нецелевого использования муниципального имущества главой сельского поселения был выявлен во время прокурорской проверки в Комсомольском районе республики. Изучали, как чиновники местного самоуправления соблюдают требования законодательства при использовании муниципального имущества. Выяснилось, что глава Полевосундырского сельского поселения самовольно использовал в личных целях во вне рабочего времени и в отсутствие каких-либо правовых оснований служебный автомобиль, принадлежащий этому селу.
Основные данные по этому факту предоставили записи с камер фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса «ПОТОК». Они предоставили сведения о тех местах. куда в выходные ездил чиновник.
- По выявленному факту в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении "Самоуправство", - сообщили в прокуратуре Чувашии. - Мужчине назначен штраф в размере 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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