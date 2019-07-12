2019-07-12T12:38:24+03:00
Происшествия

В Чувашии камера фотовидеофиксации стала уликой в деле о самоуправстве

Она зафиксировала, как глава поселения использовал служебный автомобиль в личных целях
Лика ИСАЕВА
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Прокуратура выявила факт самоуправства со стороны чиновникаПрокуратура выявила факт самоуправства со стороны чиновникаФото: Из материалов пресс-службы
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Факты нецелевого использования муниципального имущества главой сельского поселения был выявлен во время прокурорской проверки в Комсомольском районе республики. Изучали, как чиновники местного самоуправления соблюдают требования законодательства при использовании муниципального имущества. Выяснилось, что глава Полевосундырского сельского поселения самовольно использовал в личных целях во вне рабочего времени и в отсутствие каких-либо правовых оснований служебный автомобиль, принадлежащий этому селу.

Основные данные по этому факту предоставили записи с камер фотовидеофиксации аппаратно-программного комплекса «ПОТОК». Они предоставили сведения о тех местах. куда в выходные ездил чиновник.

- По выявленному факту в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении "Самоуправство", - сообщили в прокуратуре Чувашии. - Мужчине назначен штраф в размере 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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