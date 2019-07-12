2019-07-12T12:53:01+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель грузовика врезался в легковушку, водитель которой остановился, чтобы закрыть капот

Мужчина погиб от полученных травм
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел на обочинеНаезд произошел на обочинеФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельное ДТП произошло в Елабужском районе на 990 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, во время движения по дороге у отечественной легковушки ВАЗ открылся капот. 71-летний мужчина остановился на обочине, чтобы закрыть его. Когда он вышел из салона, на него наехал грузовик ИСУЗУ, 58-летний водитель которого не справился с управлением из-за высокой скорости, и выехал на обочину.

Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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