В Татарстане водитель грузовика врезался в легковушку, водитель которой остановился, чтобы закрыть капот

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-12T12:53:01+03:00

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Смертельное ДТП произошло в Елабужском районе на 990 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, во время движения по дороге у отечественной легковушки ВАЗ открылся капот. 71-летний мужчина остановился на обочине, чтобы закрыть его. Когда он вышел из салона, на него наехал грузовик ИСУЗУ, 58-летний водитель которого не справился с управлением из-за высокой скорости, и выехал на обочину.

Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU