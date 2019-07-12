В Татарстане водитель грузовика врезался в легковушку, водитель которой остановился, чтобы закрыть капот
Мужчина погиб от полученных травм
Наезд произошел на обочинеФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельное ДТП произошло в Елабужском районе на 990 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, во время движения по дороге у отечественной легковушки ВАЗ открылся капот. 71-летний мужчина остановился на обочине, чтобы закрыть его. Когда он вышел из салона, на него наехал грузовик ИСУЗУ, 58-летний водитель которого не справился с управлением из-за высокой скорости, и выехал на обочину.
Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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