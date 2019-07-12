С 13 июля в Казани на два месяца изменится схема движения автобусов №10 и №10а

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-12T11:51:02+03:00

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В субботу, 13 июля, в Казани изменится схема движения автобусов №10 и №10а. Сделано это будет на два месяца в порядке эксперимента.

Автобусы будут курсировать по следующей схеме движения: Несмелова – Краснококшайская – Фрунзе. В обратном направлении: Болотникова – Краснококшайская – Несмелова и далее по маршрутам. Режим работы автобусов останется прежним.

- В ближайшее время изменения схемы движения планируется внести в информационные указатели, расположенные на остановочных пунктах «Ул.Краснококшайская» и «Ул.С.Халтурина», - сообщает пресс-служба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU