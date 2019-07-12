Жители двух районов Казани проведут выходные в темноте

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-12T11:23:57+03:00

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В Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз света не будет в нескольких домах Московского и Приволжского районов столицы Татарстана. Причем, электричества не будет два дня - 13 и 14 июля.

Так, 13 июля с 8.00 до 20.00 электричество будет отключено в Московском районе по улицам 10-я Союзная, 35, Гагарина, 48, Королева, 41, 43, 45, Туфана, 26а, 28а,.

13 и 14 июля с 8.00 до 17.00 света не будет в домах Приволжского района по улице Завойского, 8, 12.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU