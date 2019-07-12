Минздрав Татарстана напомнил об опасности ранних арбузов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:46+03:00

Не стоит покупать арбузы на стихийных рынках, трассе или с частных машин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они часто становятся причиной различного рода отравлений

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Министерство здравоохранения Татарстана напомнило жителям республики об опасности, которую хранят в себе ранние арбузы. Данные ягодные часто становятся причиной инфекционной и нитратной интоксикаций.

Для быстрого роста арбузов используют большое количество азотных удобрений. Нитраты накапливаются в мякоти, а после вызывают тканевую гипоксию.

Кроме того, стоит опасаться тех арбузов, которые начали портиться. Об их порче говорят специфический запах и признаки брожения.

- В сладкой мякоти арбуза активно размножаются гнилостные бактерии, особенно в условиях неправильного хранения. Употребление в пищу ранее разрезанного урожая с признаками увядания запрещены, - предупреждают сотрудники ведомства.

Первые признаки инфекционного отравления арбузом появляются через 5 часов. Среди них: тошнота, желудочные спазмы, рвота, боли в желудке, понос, головная боль, слабость, головокружение.

При отравлении нитратным арбузом недомогание появляется, как правило, быстрее - через несколько часов. Среди симптомов: рвота, диарея, кровь в каловых массах, нарушение сознания и сердечной деятельности.

Не стоит покупать арбузы на стихийных рынках, трассе или с частных машин. Места их продажи должны быть ограждены и надежно защищены от солнца и дождя. Сами ягоды должны храниться в специальных поддонах высотой не менее 20 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU