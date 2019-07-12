Казанцам запретили купаться на двух пляжах
Под запрет попали территории двух озер - Большое Лебяжье и Глубокое
Далеко не всех казанцев отпугнула ненастная погода.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Пусть погода пока не радует казанцев летней жарой, но от походов на пляж многие не отказываются. Вот только Роспотребнадзор рекомендуют купаться далеко не везде. Так, поз запрет попали два озера - Большое Лебяжье и Глубокое.
- На сегодня результаты исследований воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.
В ближайшее время на пляжах планируется установить аншлаги о запрете купания.
ИСТОЧНИК KP.RU