Казанцам запретили купаться на двух пляжах

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-12T11:12:01+03:00

Далеко не всех казанцев отпугнула ненастная погода. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Под запрет попали территории двух озер - Большое Лебяжье и Глубокое

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Пусть погода пока не радует казанцев летней жарой, но от походов на пляж многие не отказываются. Вот только Роспотребнадзор рекомендуют купаться далеко не везде. Так, поз запрет попали два озера - Большое Лебяжье и Глубокое.

- На сегодня результаты исследований воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.

В ближайшее время на пляжах планируется установить аншлаги о запрете купания.

ИСТОЧНИК KP.RU