2019-07-12T10:31:55+03:00
Происшествия

В Казани иномарка вытолкнула на тротуар легковушку, погиб пешеход

Авария произошла в Вахитовском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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На место вызывали медиковНа место вызывали медиковФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла 11 июля в 17.15 в Вахитовском районе столицы Татарстана. На улице Вишневского напротив дома №26а 49-летний водитель иномарки "Тойота Ланд Крузер" во время перестроения направо нарушил правила дорожного движения - не убедился в безопасности маневра, и во время выезда на полосу вытолкнул с нее мчащийся с нарушением скоростного режима автомобиль - "Ладу Приору", которой управлял 28-летний мужчина. В результате этого отечественная иномарка вылетела на тротуар, где сбила 48-летнего прохожего.

От полученных травм мужчина скончался на месте наезда. Медики констатировали смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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