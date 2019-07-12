В Казани иномарка вытолкнула на тротуар легковушку, погиб пешеход
Смертельная авария произошла 11 июля в 17.15 в Вахитовском районе столицы Татарстана. На улице Вишневского напротив дома №26а 49-летний водитель иномарки "Тойота Ланд Крузер" во время перестроения направо нарушил правила дорожного движения - не убедился в безопасности маневра, и во время выезда на полосу вытолкнул с нее мчащийся с нарушением скоростного режима автомобиль - "Ладу Приору", которой управлял 28-летний мужчина. В результате этого отечественная иномарка вылетела на тротуар, где сбила 48-летнего прохожего.
От полученных травм мужчина скончался на месте наезда. Медики констатировали смерть человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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