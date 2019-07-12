В Казани юидовцы провели мастер-класс для детей-велосипедистов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-12T09:38:07+03:00

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Сегодня одним из популярнейших средств передвижения среди молодежи является велосипед. Для того, чтобы снизить аварийность и травмы среди участников дорожного движения, госавтоинспекторы и их юные помощники - юидовцы, в местах продажи и проката велосипедов провели беседы и мастер–классы. Темой рейда стали беседы с покупателями о важности применения средств защиты во время велопрогулок.

С помощью информационных материалов участникам акции напомнили, как правильно необходимо переходить проезжую часть с велосипедом, а также при помощи каких сигналов можно сообщить о своём намерении сделать правый или левый повороты, или вовсе остановиться.

Сотрудники УГИБДД МВД Татарстана акцентировали взрослых и детей внимание на использование аксессуаров, которые способны существенно снизить риск травмы при падении. Напомнили об обязательном использовании в тёмное время суток световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU