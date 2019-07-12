В Чебоксарах подсудимый врезался в иномарку судьи
ДТП с участием двух иномарок произошло ночью 3 июня в столице Чувашии. В припаркованную во дворе белую "Тойоту" врезалась серая "Мицубиси". В отношении водителя, не соблюдавшего боковой интервал, составлен административный протокол.
Но выяснилось, что эта авария с более глубокими последствиями: "Тойота" принадлежит судье, который рассматривает уголовное дело группы лиц, обвиняемых в мошенничестве и присвоении или растрате крупной суммы, А "Мицубиси" - одному из подсудимых.
На автофоруме Чебоксар разгорелся спор, сможет ли судья оказаться беспристрастным во время вынесения приговора? И эта авария - результат безалаберности водителя "Мицубиси" или спланированная акция, чтобы дать отвод судья накануне вынесения приговора, ведь рассмотрение уголовного дела длится с 2018 года и прошло уже более 80 заседаний?
ИСТОЧНИК KP.RU
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